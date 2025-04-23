İstanbul'daki Depremde 79 Yaşındaki Adam Yaralandı
Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında düşen 79 yaşındaki Muharrem Şenyüz, kafasını duvara çarparak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'daki deprem esnasında evinde düşerek yaralanan 79 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Sultanmurat Caddesi'nde oturan Muharrem Şenyüz, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kaçmaya çalışırken yere düştü.
Kafasını duvara çarparak ağır yaralanan Şenyüz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel