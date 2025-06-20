İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında Etkin Pişmanlık İfadelerine Baskı İddiası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilere baskı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüphelilere baskı yapılacağı iddiasına ilişkin soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülmekte olan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet, "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 221. ve 254. maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleriyle müracaat ettikleri belirtildi.

Bu konuda şüphelilerin avukatlarıyla beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı kaydedilen açıklamada, "Verilen beyanların Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı ancak bir kısım sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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