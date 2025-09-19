İstanbul'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpıştı: 8 Yaralı

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da şehirlerarası yolcu gemisi ile Dentur teknesi çarpıştı. Yolcu gemisindeki yolcular yaralandı. Kazaya ilişkin olarak İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19.09.2025 Cuma günü saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8'i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Şehirlerarası yolcu gemisi ile Dentur teknesi kazaya karışmıştır. Sahil güvenlik ekipleriyle birlikte İstanbul İtfaiyesi yaralılara müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim etmiştir."