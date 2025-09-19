Haberler

İstanbul'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpıştı: 8 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üsküdar Salacak önlerinde, şehirlerarası yolcu teknesi ile Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da şehirlerarası yolcu gemisi ile Dentur teknesi çarpıştı. Yolcu gemisindeki yolcular yaralandı. Kazaya ilişkin olarak İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19.09.2025 Cuma günü saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8'i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Şehirlerarası yolcu gemisi ile Dentur teknesi kazaya karışmıştır. Sahil güvenlik ekipleriyle birlikte İstanbul İtfaiyesi yaralılara müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim etmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Komşu, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.