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İstanbul'da Yoğun Yağış Nedeniyle Toplu Ulaşımda Aksamalar

İstanbul'da Yoğun Yağış Nedeniyle Toplu Ulaşımda Aksamalar
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, toplu ulaşımda aksamalar yaratırken tramvay seferlerinde de yoğunluk yaşandı. Metro İstanbul, bazı hatlarda seferlerin yapılamadığını açıkladı.

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle toplu ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu nedenle Fatih Aksaray ve Beyazıt tramvay istasyonlarında yolcu yoğunluğu meydana geldi.

Yağış nedeniyle istasyonlarda ıslanıp zor durumda kalan yolcular, duruma tepki gösterdi.

Öte yandan Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle "TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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