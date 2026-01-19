İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, – Bağcılar ve Bahçelievler'de yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Öte yandan kayan araçlar kazalara neden oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Bağcılar ve Bahçelievler'de kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, trafik yoğunluğu oluştu. Bahçelievler'de yokuş aşağı indiği sırada kayan bir TIR, ters yönde seyir halindeki bir minibüse çarptı. Bağcılar'da ise kayan bir servis otobüsü, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Birçok noktada araçlar yolda kaldı. Yaşananları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.