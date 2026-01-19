Haberler

İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

Güncelleme:
Bağcılar ve Bahçelievler'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Kayan araçlar kazalara neden oldu ve olaylar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, – Bağcılar ve Bahçelievler'de yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Öte yandan kayan araçlar kazalara neden oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Bağcılar ve Bahçelievler'de kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, trafik yoğunluğu oluştu. Bahçelievler'de yokuş aşağı indiği sırada kayan bir TIR, ters yönde seyir halindeki bir minibüse çarptı. Bağcılar'da ise kayan bir servis otobüsü, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Birçok noktada araçlar yolda kaldı. Yaşananları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
