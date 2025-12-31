Haberler

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
Güncelleme:
İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi Taksim Meydanı oldu. Yoğun güvenlik önlemleri altında yerli ve yabancı turistler caddeleri doldurdu.

İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. Geniş güvenlik önlemi alınan İstiklal Caddesi ve çevresinde atlı polisler devriye attı.

İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının adresi bu yıl da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Yeni yıla saatler kala bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Kutlamalar nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Polis ekipleri cadde ve çevresinde görev yaparken, atlı polisler de İstiklal Caddesi boyunca devriye attı. Giriş noktalarında kontroller yapılırken, bazı noktalarda polis denetimleri yapıldı. Işıklandırılan ve yılbaşına özel süslemelerle donatılan İstiklal Caddesi renkli görüntülere sahne oldu. Caddeyi dolduranlar süslemeler önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Müzik ve eğlencenin eksik olmadığı caddede, kalabalık nedeniyle neredeyse adım atacak yer kalmadı.

