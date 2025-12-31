Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı havadan görüntülendi

İstanbul 'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. İstanbulluların, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.