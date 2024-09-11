İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. Arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü.
İstanbul'da, Yenikapı- Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
Arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü. Yenikapı durağında bulunan bazı yolcular yürüyerek Vezneciler'e gelerek buradan yoluna devam etti.
Vezneciler durağında ise yoğunluk yaşanırken, yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi.