Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. Arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

İstanbul'da, Yenikapı- Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü. Yenikapı durağında bulunan bazı yolcular yürüyerek Vezneciler'e gelerek buradan yoluna devam etti.

Vezneciler durağında ise yoğunluk yaşanırken, yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Vezneciler Hacıosman istanbul Ulaşım Güncel

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Merdivenden düşerek ölmemiş! İşte Narin'in ablasının ölüm nedeni

 İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İtirafçının eşi konuştu! "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak"

 Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Ocak yükseleni nedir? 2 Ocak yükselen burcu MasterChef Beş Kardeş Yahnisi tarifi! En güzel Beş Kardeş Yahnisi tarifi! Beş Kardeş Yahnisi tarifi nasıl yapılır? Beş Kardeş Yahnisi için malzemeler! Mersin'de deprem mi olacak, ne zaman olacak? Mersin'de deprem mi bekleniyor? Mersin deprem tatbikatı ne zaman? Mersin derem tatbikatı sms mesajı nedir? 7.0 deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? 1 Aralık yükseleni nedir? 1 Aralık yükselen burcu 1 Kasım yükseleni nedir? 1 Kasım yükselen burcu 1 Ekim yükseleni nedir? 1 Ekim yükselen burcu 1 Eylül yükseleni nedir? 1 Eylül yükselen burcu 1 Ağustos yükseleni nedir? 1 Ağustos yükselen burcu Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi?
title