Bayramda İstanbul'un dolu sahilleri ve millet bahçeleri

İstanbul'daki sahiller ve millet bahçeleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilin ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Bayramın ilk günündeki yoğunluğun ardından stres atmak ya da açık alanda dinlenmek isteyenler, sahillerde, millet bahçelerinde ve parklarda vakit geçirdi.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil kenarında balık tuttu, bazıları parkta ağaç gölgesinde soluklandı.

Aileleriyle birlikte Karaköy Sahili'nin yolunu tutanlar, yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkardı.

Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, piknik yapmak isteyenlerin adresi oldu.

Ailesiyle parkta vakit geçiren Hüdaver Çelikoğlu, "Çok şükür ailemizle beraber çoluk çocuk eğleniyoruz. Bir yere gidemedik, burada vakit geçiriyoruz." dedi.

Bayram tatilinin tadını çıkaran Ramazan Cankurt, " İstanbul'daki yoğunluğun azalması nedeniyle her yer boş, trafik de boş. Ailemizle geldik, piknik yapıyoruz, hava da güzel." diye konuştu.

Tatilde memlekete gidemedikleri için ailesini millet bahçesine getirdiğini dile getiren Şaban Karakaya, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Mehmet Necdet Varola da piknik yapmak için millet bahçesine geldiklerini, çocukların parkta oyun oynayarak vakit geçirdiğini kaydetti.

"Boğaz manzarasını hep televizyonda görüyorduk, canlısını gördük"

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne piknik yapmak için gelenler de gölge alanlarda serinledi.

Yeşil alanlarda dinlenen ve eğlenen bazı vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Ailesiyle birlikte Tekirdağ'dan İstanbul'a gezmeye gelen Celal Kara, "Dün bayramın ilk günüydü, kurban kestik, onunla uğraştık. Bugün İstanbul'a geldik, hem akrabalarımızı ziyaret ediyoruz hem de burayı görelim dedik. Eşimle birlikte Hafıza İstanbul'u ziyaret edeceğiz. Boğaz manzarasını hep televizyonda görüyorduk, bir de canlısını gördük. İnsan bakarak doymuyor, burada canlı canlı seyrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nakkaştepe'nin ziyaretçilerinden Hayriye Nurtaş ise "Oğlum ve gelinimle geldik. Dün akrabaları gezdik, bugün de hava güzel, dışarıyı gezelim dedik, çıktık dışarı. Çok güzel bir yer, arada sırada geliriz buraya." dedi.

"İstanbul boşalınca çok rahatladık"

Ailece Maltepe Küçükyalı Sahili'ne gelenler yeşil alanlarda piknik yaptı.

Bayram tatilinin tadını çıkarmak için sahile gelen bazı çocuklar sahil hattı boyunca bisiklet sürüp gölge alanlarda top oynadı.

Kamp sandalyesinde güneşin ve doğanın tadını çıkaran Cengiz Duman, "İstanbul boşalınca çok rahatladık. Trafik sorunlarından uzaklaştık ve bayramımızı çok güzel yaşıyoruz. Çayımızı içiyoruz, Adalar manzarasıyla yeşilliğin içinde keyfimize bakıyoruz. Çocuklarla oyun oynuyoruz, çok güzel bir ortamdayız." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda da bazı kişilerin serinlemek için denize girdiği görüldü.