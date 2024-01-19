İstanbul'da Yarın Etkili Olması Beklenen Fırtınaya Dikkat

İstanbul Valiliğince, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.