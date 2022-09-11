İstanbul'da yarın 06.00-14.00 arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Bununla ilgili alınan tedbirleri açıklayan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul'da okulların açılacağı 12 Eylül Pazartesi günü 06.00 -14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini ve seferlerin artırılacağını belirtti.

"TOPLU ULAŞIM KULLANILMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Çağlar, "İBB ve İstanbul Valiliği'ne ait birimler olarak, sorunsuz bir eğitim yılının başlaması için gerekli tüm tedbirleri aldık. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize huzurlu ve verimli bir eğitim yılı diliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren işe aracıyla giden ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan verilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Şantiye ve yol çalışmaları trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılmayacak, geceye kaydırılacak" diye konuştu.

Bir haftalık eylem planının bazı maddeleri şöyle;