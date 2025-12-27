İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor

İstanbul genelinde etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü mega kent beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Sabah saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur, kentin bazı yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Pendik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arabaların üzerini ince beyaz örtü kapladı.

Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu ve Şişli'de ise aralıklarla karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.