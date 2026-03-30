İstanbul'da yağışın etkisiyle toprak kaymaları yaşandı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi.

Kentte devam eden yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki inşaatın bitişiğindeki alanda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın temel kazısının yapıldığı alanın bir kısmı toprakla doldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Pınar Sokak'ta ise yoğun yağış nedeniyle yolun üst kısmındaki istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla alt taraftaki yol toprakla doldu.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi

Öte yandan İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Çekmeköy mevkisinde Şile Otoyolu'nun bir kısmı suyla kaplandı. Bu nedenle yolun her iki istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. Cadde üzerinde oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın etkisiyle yolun bazı noktalarında su seviyesi yükselirken, sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede trafik zaman zaman yavaşladı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
