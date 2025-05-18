İstanbul'da Yağış ve Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da Yağış ve Sis Etkili Oluyor
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İstanbul'da devam eden yağışlar, kentin yüksek kesimlerinde sis atmosferi oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde yoğun yağış yaşanıyor. Trafik yoğunluğu ise yüzde 18 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da yağışla birlikte kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte dün başlayan yağış devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu ve Fatih'te, Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy, Kartal ve Pendik'te yağış etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimleri, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz, Sarıyer ile İstanbul Boğazı çevresinde yağışla birlikte sis de görülüyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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