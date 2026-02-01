Haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla yağış görülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçelerde aralıklarla yağış etkili oluyor. Meteoroloji, yarın için güçlü rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla yağış etkili oluyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece, Sultangazi, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de yağış aralıklarla görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli'de zaman zaman yağmur etkili oluyor.

Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması sonucu trafikte araçlarını yavaş kullanmak zorunda kalıyor.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 2 Şubat Pazartesi günü (yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest