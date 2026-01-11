Haberler

Fatih'te yağışın ardından istinat duvarı çöktü; sokak kapatıldı

Fatih'te yağışın ardından istinat duvarı çöktü; sokak kapatıldı
Güncelleme:
İstanbul genelinde etkili olan yağış nedeniyle Fatih'te bir istinat duvarı çöktü. Olay yerine gelen ekipler, trafiğe kapatılan sokakta iş makineleriyle çalışmalara başladı.

İSTANBUL genelinde etkili olan yağış nedeniyle Fatih'te istinat duvarı çöktü. Olayın ardından trafiğe kapatılan sokakta ekipler yola dökülen parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan yağışın ardından otopark olarak kullanılan arsanın istinat duvarı çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Olayın ardından trafiğe kapatılan sokakta ekipler yola dökülen parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

