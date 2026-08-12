Viyadükte mahsur kalan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyüpsultan ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadük ayağında bir keçi mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbirleri alındıktan sonra viyadükten halatla köprü ayağına indi.

Ekipler, keçiyi iple bağladıktan sonra güvenli şekilde yukarı çekerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sahibine teslim edildiği öğrenilen keçinin, viyadük ayağına nasıl çıktığıyla ilgili bir tespit yapılamadı.

İtfaiyenin sosyal medya hesabından "oraya nasıl indin?" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, itfaiye personelinin viyadük ayağına halatla inmesi ve keçinin iple bağlanarak yukarıya çekilip kurtarılması yer aldı.

Kaynak: AA