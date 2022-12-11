İstanbul'da ve İzmir'de vapur seferlerine lodos engeli
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İstanbul ve İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada vapurların hangi duraklara uğramayacağına ilişkin detaylı bilgi de verildi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy- Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.
İZMİR'DE DE SEFERLER İPTAL
İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.