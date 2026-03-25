İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 6 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, iş insanları ve ünlü isimlerin de bulunduğu 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda iş insanları Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında iş insanı Fikret Orman'ı gözaltına almıştı.

Gözaltı kararı verilen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
