İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şahıs hakimlikçe tutuklandı. Şüpheliler arasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler de dikkat çekti.

İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli operasyonla yakalanmıştı. Şüpheli Heves Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik hap ile uyuşturucu madde de ele geçirilmişti.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
