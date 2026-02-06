Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliye tutuklama talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı, 19'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu şüphelilerden 19'u tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Operasyon

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Ali Kaya'nın da aralarında olduğu 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Polis ekipleri ortadan kaybolan Ümmügülsüm'ü arıyor

Polis her yerde onu arıyor! Kur'an kursundan çıktı, sırra kadem bastı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti

Başkan geç kalınca olanlar oldu
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı

Tarımın beşiğinde büyük felaket! Üreticiler endişeli