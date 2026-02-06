Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyede

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, adli işlemler için İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalarla gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Ali Kaya'nın da olduğu 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
