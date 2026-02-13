Haberler

İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Ticaretine 324 Tutuklama

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında faaliyet gösteren 69 gruba yönelik operasyon düzenlendi. 324 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 69 gruba operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 324 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2026 tarihinde çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamalarında yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan 69 kapalı ve açık grup tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 21'i grup yöneticisi olmak üzere toplam 324 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından peyderpey Adliyeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliklerince yapılan sorgular sonucunda 324 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık açıklamasında, 1 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar İstanbul genelinde yürütülen uyuşturucu madde ticareti soruşturmalarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, bu suçlamayla 18 bin 136 kişi yakalanırken, şüphelilerden 8 bin 992'si tutuklandı.

Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ise 456 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 329'u tutuklanırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 29,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Öte yandan, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik düzenlenen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç suç örgütleri) operasyonlarında örgütlerin faaliyetlerinin sonlandırıldığı bildirildi. Söz konusu örgütlerin toplam 40 ton 860 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 4 milyon 610 bin 350 adet uyuşturucu hapın ticaretinden sorumlu olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

