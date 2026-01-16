Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyede

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
