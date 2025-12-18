İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 kişiye yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde temin etme ve kullanımını kolaylaştırma suçları kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkardı.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel