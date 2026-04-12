İstanbul'da 'Uyuşturucu' Soruşturması Kapsamında Eğlence Mekanlarında Arama: 17 Gözaltı

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, farklı mekanlarda aramalar yaptı.

İSTANBUL'da 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Ekipler 2 eğlence mekanında daha arama yaparken, 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından iş yerinden ayrıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA

Diğer yandan Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki eğlence mekanında daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Nakotik köpekleriyle yapılan aramalar uzun süre devam etti.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok, Özlem Parlu, 'Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, 'Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
