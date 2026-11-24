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İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında örgüt lideri ve yardımcısının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün Sancaktepe'de gerçekleştirilen bir operasyonda 83 kilo 50 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan diğer kişilerin de yakalanması için, ekipler çalışmalarına devam etti. Yaklaşık 10 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt lideri ve yardımcısının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı