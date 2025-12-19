İstanbul'da Yeni Uyuşturucu Operasyonunda Oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nun da Aralarında Bulunduğu 8 Kişi Gözaltına Alındı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul'da devam eden uyuşturucu operasyonlarında bu sabah da aralarında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da bir süredir yoğunlaşan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında dün aralarında şarkıcı Aleyna Tilki'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınıp, Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örneklerinin ardından da serbest bırakılmışlardı. Bu sabah ise aralarında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay'ı 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamasıyla da oyunca Ezgi Eyüpoğlu'nu gözaltına aldı.

Silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi

Aynı operasyon kapsamında 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan da Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü isimli 4 kişi ile 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan da Saim Macit isimli kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise biri ruhsatsız ve kuru sıkı 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve uyuşturucu madde öğütücüsü ile 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildiği kaydedildi.