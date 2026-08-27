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Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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İstanbul'da düzenlenen dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silah ve 97 bin lira ele geçirildi.

İstanbul'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, saha çalışmaları ve istihbari analizler sonucunda 26 Temmuz'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de belirlenen adreslerine dron destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler G.A.S. (23), M.A. (23), S.C. (38), C.K.U. (33) ve M.B.D. (68) yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 595 gram marihuana, 1420 uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 50 fişek ve 97 bin 100 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden S.C'nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.S, M.A, S.C. ve C.K.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.B.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA
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