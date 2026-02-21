İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 315 kilogram skunk ile 9 kilo 55 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 315 kilogram skunk ile 9 kilo 55 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kartal, Silivri, Esenyurt ve Avcılar'da belirlenen adresler ile araçlara operasyon düzenlendi. Dün gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 315 kilogram skunk ile 9 kilo 55 gram katı halde kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
