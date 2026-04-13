İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 zanlı adliyede

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında fuhşa teşvik ve uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan yargılananlar bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
