İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Soruşturmada uyuşturucu madde imalı ve ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan model Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gençer, Ömer Can Kılınç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Rabia Yaman ve Muhammed Zeki Gökay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasoy, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheliler Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Rabia Yaman ve Emrah Gençer adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilirken şüpheli Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği talep yönünde 12 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

