İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Bin Hap ve 82 Kilogram Lyrica Ele Geçirildi

FATİH'te düzenlenen operasyonda 45 bin 650 adet uyuşturucu hap, 82 kilogram Lyrica hap, 256 kilogram ham madde ve imalat malzemesi ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ağustos'ta İstanbul Fatih Cibali Mahallesi Şeyh İlahi Sokak'ta 2 kişiden şüphelendi. Şüpheliler E.Ö. ve M.Ş.'nin taşıdıkları çuval içerisinde yapılan aramada 45 bin 650 uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Hapların imal edildiği belirlenen Nişanca Mahallesi Katip Mektebi Sokak'taki imalathaneye operasyon yapıldı. 82 kilogram Lyrica hap, 256 kilogram ham madde ve hap imalına yarayan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda, olay yerinde bulunan E.E. isimli şüpheli yakalandı. Olayla ilgili iş yerini kiralayan S.T., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak yakalanan E.E., M.Ş. ve S.T. gözaltına alındı.