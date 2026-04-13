İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Fatih, Zeytinburnu ve Esenler'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ?147 bin sentetik hap, 11 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 150 gram kokain ile 6 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.