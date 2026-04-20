İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 ilçede 26 adrese baskın yapıldı. 20 kişi gözaltına alındı, 16 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 62 gram skunk ve 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İSTANBUL'da uyuşturucu soruşturmasında kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti soruşturması kapsamında Pendik ve Ataşehir merkezli Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla'da belirlenen adreslere 17 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 26 adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 62 gram skunk ile 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Firari olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
