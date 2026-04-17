İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. 17 Nisan'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı olarak 7 ilçede düzenlenen baskınlarda 62 gram skunk ve 2 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti soruşturması kapsamında Pendik ve Ataşehir merkezli Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla'da belirlenen adreslere 17 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 26 adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 62 gram skunk ile 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Firari olduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
