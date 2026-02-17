Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Soruşturma, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlamalarını kapsıyor. Gözaltına alınanlar arasında ünlü isimler de yer alıyor.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ile Furkan Koçan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski boksör Adem Kılıççı da gözaltına alındı.

Öte yandan, dün yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA " / " + Zeynep Yeşildal -
