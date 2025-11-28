İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 178 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 178 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Esenyurt ilçesinde belirledikleri iki adres ve araca yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, sıvı ve kristal olarak 178 kilo 800 gram metamfetamin, 15 kilogram kimyasal madde, hassas terazi, 70 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 15 lira ve 443 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.