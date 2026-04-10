İstanbul'da yaklaşık 176 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 176 kilogram uyuşturucu ele geçirdi ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar'da 2 ev, 1 araç ve 1 depoda uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığını belirledi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 174 kilo 750 gram skunk, 1 kilo 206 gram kokain, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 170 gram altın ile 5 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
