İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Ekipler, çeşitli semtlerdeki adreslerde 22 kilo uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 13-14 Mart'ta Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece'de belirledikleri toplam 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 22 kilo 347 gram uyuşturucu madde, 220 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
