İstanbul'da Uyuşturucu Davasında Tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği kişinin komaya girmesine sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarını işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu sulh ceza hakimliğinin karar yazısında kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucudan dolayı hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur G.Ç'ye uyuşturucu temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla tutuklanan Gökalp İçer hakkında sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Şüphelinin ifadesinin yer aldığı yazıda, "G.Ç. yakın arkadaşımdı. Bir gelecek planlıyorduk. Tek hatam birlikte madde kullanmamız. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.

Karar yazısında ise İçer'in üzerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarının vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumuyla, bunları işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, mağdur ile şüphelinin 7 aydır tanıştıkları, zaman zaman farklı yerlerde görüştükleri, ancak bu süre zarfından olay tarihine kadar uyuşturucu kullanmadıkları, buna ilişkin aralarında herhangi bir konuşmanın da geçmediği belirtildi.

Mağdurla yolculuk yapan şüphelinin beyanı kapsamında mağdur ile uyuşturucu madde hakkında konuştukları aktarılan yazıda, daha önce aynı ve farklı adreslerde kalıp, görüşmelerine rağmen olay gününden önce herhangi bir sebep yokken taraflar arasında uyuşturucuya ilişkin konuşma geçmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Şüphelinin savunması suçtan kurtulmaya yönelik

Yazıda, mağdurun Ankara'da oturması nedeniyle uyuşturucu maddeyi nereden ve ne şekilde temin edilebileceğini bilemeyeceğine dikkati çekildi.

Şüphelinin ifadesinde 8 gram uyuşturucuyu yabancı bir numarayla iletişime geçerek temin edildiği aktarılan yazıda, İçer'in her ne kadar parasının yarısını mağdurun verdiğini beyan etse de acil serviste G.Ç'nin üzerinden 725 lira, 2 banka kartı, stajyer avukat kartı ile 1 kolye çıktığı, yabancı ülkeye ait parayla uyuşturucu madde satın alındığı sırada verilen doların bulunmadığı vurgulandı.

Yazıda, maddi durumu itibarıyla hayatın olağan akışı içerisinde yenilen yemeklerin, seyahatlerin ve tatillerin dahi tüm parasının kendisi tarafından karşılandığı bir durumda şüphelinin uyuşturucu temini sırasında mağdurdan para talep etmesinin veya almasının hayatın olağan akışına aykırı ve ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Şüpheli İçer'in, mağdurun daha önce tanımadığı bir kişiyi arayarak uyuşturucu maddeyi temin etmeye yönelik eyleminin dahi başlı başına üzerine atılı suçu oluşturduğu aktarılan yazıda, mağdurla 13 Temmuz'da uyuşturucu kullanmaya başladıklarının İçer tarafından dile getirildiği aktarıldı.

Yazıda yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda mağdura ilişkin, "Bilinci kapalı, ağır koma halinde, akut böbrek yetmezliği mevcut olup aralıklı diyaliz tedavisi uygulanıyor, klinik olarak beyin sapı refleksleri alınamadığı, beyin kan akımına yönelik tetkik planlandığı, idrar örneğinde kokain maddesinin pozitif olarak izleniyor." ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Yazıda, mağdur G.Ç'nin UYAP incelemesinde, olaydan önce uyuşturucu madde kullandığına ilişkin dosyasının olmadığı, bunu kullandığına dair herhangi bilginin bulunmadığı ifade edildi.

Zanlının üzerine atılı suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesi olduğu, kaçacağına yönelik somut olgular bulunduğu ve delillerin henüz tam toplanmamış olduğuna işaret edilen yazıda, şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.