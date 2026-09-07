Haberler

İstanbul'da 'Ailemle Okul Yolunda' uyum programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu'nda düzenlenen programda, bakan yardımcısı ve öğrenciler oyunlarla kaynaştı; ikramlar ve balonlarla çocuklara keyifli anlar yaşatıldı. Uyum haftası 11 Eylül'e, eğitim dönemi 14 Eylül'de başlayacak.

İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı uyum haftası kapsamında Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu'nda okula başlayan öğrenciler için "Ailemle Okul Yolunda" programı gerçekleştirildi.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı.

Yelkenci, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Yelkenci, daha sonra çocukların katıldığı çeşitli oyunlara eşlik etti.

Öğrencilerin eğlenceli vakit geçirdiği programda çeşitli oyunlar oynanırken, öğrencilere pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Programın sona ermesinden sonra sınıflarına çıkan öğrencilere renkli balonlar hediye edildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası, 11 Eylül'e kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi ise 14 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

Gizli kamera skandalını anlattı! Ayşe Aydın: Organize bir durum var
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar