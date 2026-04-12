Ünlülere Yönelik 'Uyuşturucu' Soruşturmasında 17 Gözaltı

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu, bunlardan 17'sinin gözaltına alındığını ve 4 işletmede arama yapıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak', 'Fuhuşa Teşvik veya Aracılık Etmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak' suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz dahilinde 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına ve belirlenen 4 işletmede arama yapılmasına yönelik 11.04.206 günü saat 23: 00 itibariyle operasyonlar icra edilmiştir."

Yapılan operasyonlar sonucunda ilimiz dahilinde adresi bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmış, bahse konu işletmelerde arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalar sırasında bir işletmede Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ilgili polis merkezine teslim edilmiş olup yakalanan şahısların adli işlemleri ilgili birimlerce yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

