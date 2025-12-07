Haberler

İstanbul'da Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı ikinci gününde sürüyor

İstanbul'da Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı ikinci gününde sürüyor

Bakırköy'deki İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın ikinci gününde 'Ulus Devletten Demokratik Ulusa' başlıklı oturumda önemli konuşmalar gerçekleştirildi. Katılımcılar, toplumsal sözleşme, yerel demokrasi ve basın özgürlüğü gibi konuları ele aldı.

İstanbul'da Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı, ikinci gününde devam ediyor.

Bakırköy'deki İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde dün başlayan konferansın sabahki oturumu, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

"Ulus Devletten Demokratik Ulusa" başlıklı oturuma hukukçu Dr. Orhan Gazi Ertekin, Mısır Damanhour Üniversitesinden eski Dekan Prof. Dr. Mohamed Refaat, hukukçu ve siyasetçi Prof. Dr. Norman Paech ile gazeteci Nadire Mater konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılar, "Anayasal Vatandaşlık ve Kimlik Tanımları Işığında Yeni Bir Toplumsal Sözleşme", "Demokratik Bir Ulus İnşa Etmede Tarihsel Deneyimlerin Önemi", "Yerel Demokrasinin Merkezileşmeye Karşı Güçlendirilmesi ve Hegemonik İlişkilere Direniş", "Hakikat, Barış Dili ve Söylem İçin Basın Özgürlüğü" başlıkları altında sunumlar gerçekleştirdi.

Konferans, öğleden sonra "Özgürlük, Barış ve Gelecek Perspektifieri" başlıklı oturumla sona erecek.

