İstanbul'da Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yılı kutlandı

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Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yılı İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Heorhii Filatov'un ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dün Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde yaptığı ikili görüşmeye işaret ederek, görüşmenin iki ülkenin yalnızca ortak çabalarla hayata geçirilebilecek hedeflere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Celal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin desteğini yinelediğini aktararak, "Türkiye'nin bu tutumunu, özellikle de Kırım'ın yasa dışı işgalini tanımama yönündeki kararlı duruşunu son derece önemsiyoruz." dedi.

İstanbul'un daha önce de önemli diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Celal, "Türk diplomasisinin adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabalarda bundan sonra önemli bir rol oynamasını bekliyoruz. İnşallah öyle olacak." ifadesini kullandı.

Celal, Ukrayna'nın seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına, deniz ihracat koridorunun istikrarlı şekilde işlemesine ve gıda ürünlerinin dünya pazarlarına kesintisiz ulaştırılmasına büyük önem verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalarını yüzde yüz desteklediklerini vurgulayan Celal, "Ukrayna, deniz ve kritik altyapıya yönelik saldırıların durdurulması konusunda karşılıklı ve güvenilir anlaşmalara hazırdır. Ancak bu tür anlaşmalar, her iki tarafça da uygulanmalı." diye konuştu.

Celal, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın hem Türk hem Ukraynalı girişimciler için yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, anlaşmanın üretimin ve yatırımların artırılmasına, ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlamasını arzu ettiklerini söyledi.

Ukrayna ile ekonomik işbirliğini geliştirmek için savaşın sona ermesinin beklenmesine gerek olmadığını vurgulayan Celal, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandıklarını aktardı.

"Karadeniz de dahil olmak üzere ateşkes konusunu görüşmeye hazırız"

Başkonsolos Filatov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda vatanını savunmak için hayatlarını feda eden askerleri ve savaşta hayatını kaybeden masum sivilleri saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı açıklamalar ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği destek dolayısıyla kendisine teşekkürlerini ileten Filatov, "Ukrayna'nın yanında duran, her alanda kapsamlı destek sağlayan ve adil, kalıcı bir barışın tesisi için çaba gösteren Türkiye'ye, Türkiye'nin liderliğine ve Türk halkına içtenlikle teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Filatov, Ukrayna'nın ciddi ve sonuç odaklı müzakerelere hazır olduğunu belirterek, "Karadeniz de dahil olmak üzere ateşkes konusunu görüşmeye hazırız. Bu süreçte başta Türkiye olmak üzere ortaklarımızın gösterdiği çabaları büyük bir takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından 3 değerli eser, Ukrayna'daki bir çocuk hastanesine destek için olmak için açık artırmayla satıldı.

Kaynak: AA