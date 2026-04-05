Polis Haftası Korteji İstanbul'da Yapıldı

İstanbul'da, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, motorize ekiplerce kortej geçişi yapıldı.

Kutlama programı kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan motorize ekipler, Beşiktaş ve Karaköy üzerinden sahil güzergahını takip ederek, tarihi yarımadaya ilerledi.

Geçiş sırasında motorize ekipler siren çalarken, vatandaşlar da el salladı, cep telefonlarıyla görüntü aldı. Konvoyun geçişine polis helikopteri de havadan eşlik etti.

Konvoyun ulaştığı Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen programda, bando takımı da marşlar çaldı. Programda, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Tören sonunda motosikletli yunus polisleri, etkinliği izleyen vatandaşlar için gösteri yaptı.

Selami Yıldız, buradaki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "181 yıldır milletimize şanla şerefle hizmet eden teşkilatımız, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum, fedakar ailelerini de tebrik ediyorum." dedi.

Gençlerin bu kutsal göreve yönelmesini arzuladıklarını belirten Yıldız, "Gençlerimizin millete hizmette bulunmalarını ve bu şerefli üniforma altında görev yapmalarını arzu ediyoruz. Biz bu şehrin emniyetiyiz, bu şehir bizim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu