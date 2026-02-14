Haberler

İstanbul'da, Türk Kızılay ve KIYAMDER'den kan bağışı etkinliği

Güncelleme:
Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) ile Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı organizasyonu düzenlendi.

Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) ile Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı organizasyonu düzenlendi.

Derneğin Fatih'teki genel merkezinde yapılan etkinlikte çok sayıda gönüllü kan bağışında bulundu.

Etkinlikte konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye'nin küresel saldırıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Soylu, "Bugün Türkiye buna karşı bir büyük mücadele vermektedir. Siz de bu mücadelenin bir parçasısınız. Buradaki Kızılayda şu anda kan alma işlemlerini yapan arkadaşlarımız ve kan verenler de dahil olmak üzere." dedi.

Türkiye'yi kendi köklerinden, örflerinden, dininden, gelenek ve göreneklerinden, örtüsünden, adetlerinden ve aile yapısından koparmaya çalıştıklarını belirten Soylu, bugün ve yarın 600 kişinin burada kan vereceğini aktardı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, şunları kaydetti:

"Kızılayımızın çok değerli yöneticileri aslında dünyada oluşan bu küresel saldırıya karşı bir şemsiye tutmaya çalışıyor. Gelecek neslimizi bundan korumak için, bugünümüzü bundan korumak için bir şemsiye tutmaya çalışıyoruz. Belki de dünyanın en temel meselelerinden birisi olarak yetim bırakılmak istenen dayanışmaya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burada bu yolculuğun ilanihaye devam etmesi bu küreselleşmeye, tek tipleştirmeye çalışanlara karşı en önemli duruşlardan bir tanesidir."

Kan bağışçılarına madalya

Etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, KIYAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Emin Demir, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı da katıldı.

Türk Kızılay standartlarına göre belirlenen bağış sayılarına ulaşan gönüllülere madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
500

