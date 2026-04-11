Trafikte Tartışma: 806 Bin Lira Ceza

Beyoğlu ve Beylikdüzü'nde trafikte tartışan 3 sürücü ve 1 yolcuya 806 bin 246 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada paylaşılan trafikteki tartışma görüntülerine ilişkin inceleme yapıldı.

Beyoğlu'nda araçlarından inerek trafikte tartışan 2 sürücü ve 1 yolcunun kimlik ve adres bilgilerini belirleyen ekipler, sürücüler İ.O, S.T. ve yolcu M.M.P'yi gözaltına aldı.

Bu kişilere, Karayolları Trafik Kanunun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "karayolunda duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "motosiklet sürücü ve yolcusunun koruyucu başlık kullanmaması", "sürücü belgesi olmadan araç kullanmak ve kullandırtmak" maddelerinden toplam 626 bin 246 lira para cezası işlemi uygulandı.

Tartıştığı kişinin aracını takip eden sürücüye 180 bin lira ceza

Beylikdüzü Osmanlı Caddesi'nde ise otomobiliyle seyir halindeki bir aracı sıkıştırıp aynasına vuran sürücü A.E.S. gözaltına alındı.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunan A.E.S'ye, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca 180 bin lira ceza uyguladı.

Ayrıca, her iki olayda gözaltına alınan sürücülerin 60 gün süreyle araçları trafikten men edilip, sürücü belgelerine el konuldu.

Emniyete götürülen 4 kişi hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
