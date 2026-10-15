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İstanbul'da trafik yoğunluğu dün yüzde 89'a çıktı, bugün yüzde 40'ın altına indi

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İstanbul'da trafik yoğunluğu dün yüzde 89'a çıktı, bugün yüzde 40'ın altına indi
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İstanbul'da yetkililerin özel araç yerine toplu taşıma çağrısının ardından trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren rahat seyrediyor. Dün 18.00 civarında yüzde 89'a çıkan yoğunluk, okulların tatil olmasının da etkisiyle bu akşam aynı saatlerde yüzde 40'ın altına indi.

(İSTANBUL) Yetkililerin "zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmayın, toplu taşımayı tercih edin" çağrısının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu "rahat" olarak nitelenebilecek düzeyde seyrediyor. Dün 18.00 civarında yüzde 89 civarına çıkan yoğunluk bu akşam aynı saatlerde yüzde 40'ın altında gözlendi.

Salı gece yarısı başlayıp bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'da ulaşımı olumsuz etkiledi. İBB trafik haritasına göre kentte dün akşam 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 89 civarına ulaştı. Yoğunluk 22.00 itibarıyla düşerek sabah saatlerinde yüzde 40'ların altına düştü.

Bugün okulların tatil olmasının da etkisiyle trafikteki sakin seyir akşam saatlerine de yansıdı. Yoğunluk düne göre oldukça azaldı ve yüzde 40'ın altına indi.

Kaynak: ANKA
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