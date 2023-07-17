İstanbul'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Ramazan Çelik Erbaa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ramazan Çelik memleketi Erbaa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, cumartesi gecesi saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Kağıthane Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Otoyolun Ankara istikametinde arıza yapan 34 BJF 23 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını sağ şeride çekti. Arıza yapan otomobile emniyet şeridinde ilerleyen 34 GSR 824 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü Ramazan Çelik yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ramazan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları ise Ramazan Çelik'in cansız bedeninin başında uzun süre bekledi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden sürücünün bedeni, olay yerinden kaldırılarak Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Ramazan Çelik'in Cenazesi Erbaa Tandırlı köyüne getirildi. Çelik'in cenazesi, Tandırlı köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çelik'in yakınları ve sevenleri katıldı. - TOKAT